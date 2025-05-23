В Госдуме раскрыли историю «выгнанного» бойца СВО, которому отказывали в выплатах

Ситуация с участником специальной военной операции (СВО), которого ранее «выгнали» со службы на передовой и предоставили самостоятельно разбираться в вопросе поступления выплат, благополучно разрешилась. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Благополучно завершилась история участника СВО из Камышловского района Александра К, которого, по сути, „выгнали“ с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие», — написал Иванов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что необходимые материалы по военнослужащему направил в Генпрокуратуру еще в марте 2025 года.
Иванов отметил, что Генпрокуратура признала факт нарушения прав военнослужащего, а Министерство обороны оказало содействие в урегулировании ситуации. В конечном итоге сегодня стало известно, что военнослужащему поступили все денежные средства.
«Ранее ему начали выплачивать денежное довольствие, а сегодня получил от него сообщение, что на счет поступили еще и „боевые“. Это хорошо», — сообщил Иванов.
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