В Госдуме раскрыли историю «выгнанного» бойца СВО, которому отказывали в выплатах

Депутат Иванов: история выгнанного с передовой участника СВО завершилась хорошо
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам депутата, выгнанному бойцу самостоятельно приходилось решать вопрос с поступлением выплат
По словам депутата, выгнанному бойцу самостоятельно приходилось решать вопрос с поступлением выплат Фото:

Ситуация с участником специальной военной операции (СВО), которого ранее «выгнали» со службы на передовой и предоставили самостоятельно разбираться в вопросе поступления выплат, благополучно разрешилась. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Благополучно завершилась история участника СВО из Камышловского района Александра К, которого, по сути, „выгнали“ с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие», — написал Иванов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что необходимые материалы по военнослужащему направил в Генпрокуратуру еще в марте 2025 года.

Иванов отметил, что Генпрокуратура признала факт нарушения прав военнослужащего, а Министерство обороны оказало содействие в урегулировании ситуации. В конечном итоге сегодня стало известно, что военнослужащему поступили все денежные средства.

«Ранее ему начали выплачивать денежное довольствие, а сегодня получил от него сообщение, что на счет поступили еще и „боевые“. Это хорошо», — сообщил Иванов.

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Ситуация с участником специальной военной операции (СВО), которого ранее «выгнали» со службы на передовой и предоставили самостоятельно разбираться в вопросе поступления выплат, благополучно разрешилась. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Благополучно завершилась история участника СВО из Камышловского района Александра К, которого, по сути, „выгнали“ с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие», — написал Иванов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что необходимые материалы по военнослужащему направил в Генпрокуратуру еще в марте 2025 года. Иванов отметил, что Генпрокуратура признала факт нарушения прав военнослужащего, а Министерство обороны оказало содействие в урегулировании ситуации. В конечном итоге сегодня стало известно, что военнослужащему поступили все денежные средства. «Ранее ему начали выплачивать денежное довольствие, а сегодня получил от него сообщение, что на счет поступили еще и „боевые“. Это хорошо», — сообщил Иванов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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