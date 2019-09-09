Югорчане устроили мемориал в память о закрашеном коммунальщиками граффити

Теперь горожане гадают, что же появится на этом месте Фото: Никита Алексеенко

В Нижневартовске коммунальщики закрасили белой краской граффити, нарисованные екатеринбургскими художниками Михаилом Дреминым и Александрой Жуковой. Рисунки просуществовал в городе шесть лет.

«За это время краска выцвела, местами отвалилось покрытие, но рисунок по-прежнему был хорошо виден. Граффити привлекало внимание и вартовчан, и гостей города», — написал у себя на странице во «Вконтакте» местный житель Никита Алексеенко.

На картине была изображена девушка, которая довольно быстро получила имя Твигги. А сам рисунок стали называть просто «Вартовчанка». Алексеенко рассказал «URA.RU», что не требовал никого наказать, не выдвигал ни к кому претензий. «Мне просто было очень грустно, что уничтожили такую красоту, и я выразил свою скорбь», — добавил вартовчанин. Он даже устроил у стены, где раньше были граффити, мемориал. Туда горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

В департаменте общественных коммуникаций администрации ответили, что граффити закрасили из-за рекламы наркотиков «[Коммунальщики] обнаружили на граффити рекламу [наркотиков] и мат. Решили закрасить, когда закрасили — увидели, что получилось большое пятно, и решили, что надо закрасить вообще все. Что делать? Будут искать художников и предлагать вновь разрисовать [стену]», — добавили в пресс-службе мэрии.

Это далеко не первый случай, когда работы екатеринбургских граффитчиков закрашивают коммунальщики. Ранее «URA.RU» писало, что коммунальные рабочие испортили масштабную картину Покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.