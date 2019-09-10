Уральский город остался без воды

Аварию на водопроводе в Дегтярске окончательно устранят в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На водопроводе в Дегтярске (Свердловская область) произошла авария. Жители города остались без воды с 9 сентября.

«До полного устранения технологического нарушения и возобновления подачи воды в город ситуация находится на особом контроле областного МинЖКХ», — сообщили в областном департаменте информационной политики. По словам главы городского округа Дегярска Владимира Пильникова, холодное водоснабжение будет восстановлено 10 сентября не позднее 16 часов по местному времени.

Сообщается, что ремонтные работы по устранению аварии уже полностью завершены. Сейчас идет процесс заполнения баков-накопителей для насосной станции в целях бесперебойной подачи воды. До этого времени для местных жителей организован подвоз питьевой воды, запасом воды также обеспечена Дегтярская городская больница.