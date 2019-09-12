Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда повысится на 850 рублей. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году превысит 12 тысяч рублей. Такие данные приводятся в законопроекте Министерства труда.

Согласно законопроекту, МРОТ будет установлен в размере 12 130 рублей. «Сегодня документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — сообщает «Российская газета».

Ранее «URA.RU» сообщало, что минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей. В начале года глава Минтруда Максим Топилин пообещал проиндексировать зарплаты бюджетникам на 4,3%, напоминает «Национальная служба новостей».