Экономист: повышение МРОТ приведет к негативным последствиям

Россиянам придется больше платить по штрафам Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может иметь негативные последствия для россиян. Такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» экономист Никита Масленников, комментируя утвержденный Минтрудом МРОТ на 2020 год.

«МРОТ хорош для государства тем, что от него рассчитывают разные штрафы. Повысили уровень — и штрафы выросли», — пояснил «URA.RU» эксперт. По мнению Никиты Масленникова, повышение минимального размера оплаты труда возможно только после экономического роста и роста производительности труда.

Утвержденный Министерством труда МРОТ находится в полном соответствии с объективными экономическими условиями, в которых находится Россия. «Если начнем выходить на темы более-менее приличные, тогда можно рассчитывать, что МРОТ начнет подрастать, и будет интенсивнее пересматриваться в сторону увеличения», — считает экономист.

Ранее «URA.RU» сообщало, что минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году составит 12 130 рублей. Такую сумму утвердило Министерство труда. В 2019 году МРОТ составил 11 280 рублей.