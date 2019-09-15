На Украине заявили об уничтожении железных дорог в стране

Если железная дорога на Украине станет частной, пассажирское движение может прекратиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Система железнодорожного транспорта на Украине находится под угрозой ликвидации из-за грядущей приватизации. Такое заявление сделал бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава в эфире программы «Работа над ошибками» YouTube-канала CapitalTV.

«Если будет принято такое решение (о приватизации. — прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — цитирует Каву телеканал 360.

Такие выводы экс-замминистра сделал после заявления команды украинского президента Владимира Зеленского о приватизации «Укрзализныци». Кава напомнил об опыте других стран, которые пошли по такому же пути. Например, в странах Латинской Америки после того, как железные дороги перестали принадлежать государству и стали частными, пассажирское движение полностью прекратилось, а значительная часть железнодорожной сети была демонтирована.

Ранее украинцы в в социальных сетях просили Каву помешать закупке американских локомотивов и приватизации железной дороги, напоминает Nation News.