Пожар в жилом доме в Ставрополе потушен

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города
новость из сюжетаВзрыв в жилом доме Ставрополя
Пожар после взрыва газа в жилом доме Ставрополя был локализован, а затем полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров.
«Пожар потушен», — написал губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города, а также глава Ставрополя. Как только ситуация позволит, специалисты проведут обследование состояния здания, чтобы оценить степень повреждений и спланировать восстановительные работы.
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