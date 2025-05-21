Пожар в жилом доме в Ставрополе потушен

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На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города
На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

Пожар после взрыва газа в жилом доме Ставрополя был локализован, а затем полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров.

«Пожар потушен», — написал губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города, а также глава Ставрополя. Как только ситуация позволит, специалисты проведут обследование состояния здания, чтобы оценить степень повреждений и спланировать восстановительные работы.

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Пожар после взрыва газа в жилом доме Ставрополя был локализован, а затем полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров. «Пожар потушен», — написал губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города, а также глава Ставрополя. Как только ситуация позволит, специалисты проведут обследование состояния здания, чтобы оценить степень повреждений и спланировать восстановительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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