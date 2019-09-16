Пермские школы после объединения оставили без обещанного ремонта

Чиновники обещают провести ремонт в школах в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко не увидел обещанного ремонта в школах после их объединения. Парламентарий пояснил «URA.RU», что побывал в двух поселковых школах Гремячинского округа — Шумихинском и Юбилейном, которые весной начали объединять в одно юрлицо. К школам должны присоединить и детские сады, но с этим возникли проблемы.

«Я до этого побывал там в мае, как раз после поездки губернатора [Пермского края Максима Решетникова], когда этот вопрос обсуждался. Думал, хоть что-то поменялось. Средства на ремонт должны были быть выделены еще летом, но это не произошло», — пояснил Александр Григоренко, уточнив, что обратится к министру образования Пермского края Раисе Кассиной.

Депутат также надеется, что в ситуацию со школами вмешается Максим Решетников, который запланировал рабочую поездку в Гремячинске на этой неделе. В администрации Гремячинска «URA.RU» уточнили, что ремонт в учебных заведениях будет проведен в следующем году.

«Деньги [на ремонт] пока пришли только в край, нам они не перечислены, но конкурс по выбору подрядчика мы проведем в этом году. Проводить ремонтные работы сейчас, когда уже начался учебный год, было бы неразумно», — сказала начальник управления социальной политики Гремячинска Нина Анфалова. Чиновница уточнила, что на ремонт выделено около 15 миллионов рублей. От здания детсада принято решение отказаться, поскольку его содержание «обходится в огромные деньги».