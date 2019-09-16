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Полиция посчитала, сколько раз перед смертью им звонил пермяк, убитый на даче

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, полиция
Полиция задержала предполагаемого убийцу пенсионераФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В полиции не подтвердили информацию о том, что пермский пенсионер, убитый на собственной даче, перед смертью несколько раз звонил в полицию. О случившемся сообщил сын погибшего Андрей Новоселов. Он же рассказал о том, что в мобильном телефоне отца «как минимум четыре исходящих вызова».

В Главном управлении МВД по Прикамью «URA.RU» сообщили, что мужчина «звонил в полицию один раз». «Начальником ГУ МВД по Пермскому краю по информации, опубликованной в СМИ, назначена служебная проверка», — уточнили в пресс службе краевого главка.

Подозреваемый в убийстве пенсионера задержан. Им оказался сосед пенсионера по даче, 60-летний мужчина. Накануне убийства между мужчинами произошла ссора. Полицейские выезжали по указанному адресу, но не нашли оснований для задержания соседа.

Пенсионер был убит в садовом товариществе «Кардапольское», большая часть которого уже заброшена. Тело нашла сестра погибшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
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