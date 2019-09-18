На Ямале увековечат имя бывшего замгубернатора

Улица имени экс-замгубернатора Ямала Анатолия Острягина в ближайшее время появится в Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Предложение увековечить память Острягина поступило от активистов районного совета ветеранов и других общественных организаций на первом заседании осенней сессии городского собрания. Первый замглавы района Евгений Мезенцев отметил, что в ближайшее время начнется проектирование нового микрорайона «Южный», где одну из будущих улиц могут назвать в честь Острягина. Идея строительства нового жилого комплекса в южной части города принадлежала именно бывшему замгубернатора округа.
Анатолий Острягин скончался 19 августа на 70-м году жизни. Свою карьеру он начал именно в Пуровском районе с поста руководителя «Пурнефтегазгеология» (дочернее предприятие «НОВАТЭКа»). Позже он был главой администрации Пуровского района (с 2001 по 2005 год), занимал пост первого заместителя бывшего губернатора Ямала Юрия Неелова (с 2006 по 2007 год), а потом был депутатом думы Тюменской области.