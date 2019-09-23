Пушков объяснил пользу массового сокращения чиновников

Большое количество чиновников в России плохо сказывается на работе госаппарата, поэтому массовое сокращение госслужащих пойдет ему на пользу. Об этом член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил на своей странице в Twitter.
«Масштабное сокращение госслужащих можно только приветствовать», — написал сенатор. По его словам, в России сейчас на 10 тысяч человек приходится 102 чиновника, тогда как в СССР, в 1985 году, на 10 тысяч граждан приходилось 73 госслужащих. «Аппарат раздут, малоэффективен. Мера необходимая», — добавил Пушков.
Ранее заместитель главы Министерства финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила о планах массово сократить количество чиновников в России. По её словам, сначала уменьшат число чиновников, а потом изменят структуру госаппарата, напоминает RT.
Пресс-секретарь российского премьер-министра Оле Осипов заявил, что вопрос реформы госаппарата еще не решет окончательно. Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний на эту тему, пишет «Национальная служба новостей».