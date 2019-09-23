На Украине хотят создать морскую границу с Россией

На Украине предлагают обозначить морскую границу с Россией. С таким предложением выступил украинский государственный научно-производственный комплекс (НПК) Госгидрография.
« Госгидрография предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», — сообщает RT со ссылкой на НПК. Учреждение уточнило, что в 2003 году было достигнуто соглашение о российско-украинской госгранице, однако морской рубеж определен не был.
В Госгидрографии считают, что Украина не может легально использовать морские природные ресурсы, а также «осуществлять свой суверенитет в пределах моря», пока такое соглашение не достигнуто.
Ранее Госгидрография предложила создать вокруг Крыма морской режимный район. По мнению учреждения, это необходимо, чтобы запретить иностранным судам входить в порт.