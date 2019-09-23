23 сентября 2019

На Украине хотят создать морскую границу с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Государственная пограничная служба Украины. Екатеринбург, судно, морская охрана
На Украине считают, что морская граница необходима для «легального использования природных ресурсов»Фото: Государственная пограничная служба Украины, сайт dpsu.gov.ua

На Украине предлагают обозначить морскую границу с Россией. С таким предложением выступил украинский государственный научно-производственный комплекс (НПК) Госгидрография.

« Госгидрография предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», — сообщает RT со ссылкой на НПК. Учреждение уточнило, что в 2003 году было достигнуто соглашение о российско-украинской госгранице, однако морской рубеж определен не был.

В Госгидрографии считают, что Украина не может легально использовать морские природные ресурсы, а также «осуществлять свой суверенитет в пределах моря», пока такое соглашение не достигнуто.

Ранее Госгидрография предложила создать вокруг Крыма морской режимный район. По мнению учреждения, это необходимо, чтобы запретить иностранным судам входить в порт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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