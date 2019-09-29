Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

После публикации телефонного разговора президентов США и Украины стало очевидно, вести переговоры с Вашингтоном опасно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
Ранее Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы Трампа и Зеленского, напоминает телеканал 360. При этом президент Украины был удивлен публикацией своих слов. После этого в резиденции президента США ограничили доступ к записям телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а Мария Захарова высмеяла обвинение России в причастности к скандалу, передает агентство Nation News.