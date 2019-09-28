27 сентября 2019

После скандала с Зеленским в США засекретили телефонные переговоры Трампа и Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сайт президента России, телефон, кабинет, разговор по телефону, путин владимир
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа с Владимиром ПутинымФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

В резиденции президента США Дональда Трампа ограничили доступ к записям телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путина. Ограничения также установили на записи переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Об ограничении доступа к телефонным переговорам глав государств сообщает телеканал CNN. «Попытки скрыть информацию о переговорах Трампа с принцем Мухаммедом и российским президентом Путиным лишь показывают попытки окружения американского лидера в строгом ограничении числа людей, имеющих доступ к его разговорам с иностранными лидерами», — сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Ранее анонимный информатор из спецслужб направил жалобу руководству Национальной разведки, в которой сообщал о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена. После этого была опубликовна запись разговора, что привело к большому скандалу.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...