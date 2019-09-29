Путин решил освободить россиян от ряда налогов

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об освобождении россиян от нескольких категорий налогов. В частности, теперь материальная помощь, получаемая студентами отечественных вузов, не будет облагаться НДФЛ.
«Студенты (курсанты), ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи в пределах четырех тысяч рублей в год», — отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. Данный закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Также глава государства освободил от уплаты подоходного налога пострадавших в ЧС граждан. Помимо этого, по решению Путина от НДФЛ освобождают доходы россиян, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях жилье на условиях аренды, плата за которые осуществляется за счет госбюджета.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить россиян с низкими доходами от налогов. Выступая на Московском финансовом форуме, Костин предложил «аккуратно смягчить» политику в налоговой сфере. Одно из предложений главы ВТБ — снизить налоговое бремя «в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым», напоминает «