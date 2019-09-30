Минобороны опубликовало видео учебного запуска межконтинентальной баллистической ракеты ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк. Продолжительность ролика составляет 1 минуту 6 секунд.
«Сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной МБР „Тополь-М“ шахтного базирования», — сообщается на официальной странице ведомства в Twitter. Также отмечается, что ракета поразила заданную цель. В Минобороны уточнили, что ракета выполнила поставленные задачи, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее российские военные запускали баллистическую ракету «Тополь» в сторону Казахстана.
#Видео На космодроме #Плесецк сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты #ТопольМ шахтного базирования https://t.co/FoMEHGcjTz #РВСН #ПускиРакет #МБР #Испытания #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/s6owT9WunK— Минобороны России (@mod_russia) September 30, 2019