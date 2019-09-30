Минобороны показало пуск ракеты «Тополь-М». ВИДЕО

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На кадрах запечатлен момент пуск ракетыФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Минобороны опубликовало видео учебного запуска межконтинентальной баллистической ракеты ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк. Продолжительность ролика составляет 1 минуту 6 секунд.

«Сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной МБР „Тополь-М“ шахтного базирования», — сообщается на официальной странице ведомства в Twitter. Также отмечается, что ракета поразила заданную цель. В Минобороны уточнили, что ракета выполнила поставленные задачи, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее российские военные запускали баллистическую ракету «Тополь» в сторону Казахстана.

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