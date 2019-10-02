Челябинские чиновники закупают себе супердорогие компьютеры

Челябинские чиновники объявили покупку супердорогих компьютеров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министерство социальных отношений Челябинской области объявило о закупке 48 моноблоков за общую стоимость 2,9 млн рублей. Это более 60 тыс. рублей за штуку, сообщил «URA.RU» депутат Госдумы Виталий Пашин.

«При этом по техническим характеристикам это стандартная офисная техника, разве что размер диагонали не меньше 21 дюйма, а желательно и все 24 (зачем такой большой, кино смотреть?). Бесспорно, нужно компьютеризировать соцзащиты. Но и скромнее быть не мешает», — считает депутат.

По словам Пашина, он направит запросы в управление Федеральной антимонопольной службы по региону и областную прокуратуру с просьбой проверить закупку. «Я не утверждаю, что это явно коррупция. Но ведь чрезмерная роскошь. Я ребенку купил компьютер за 40 тысяч, и у него все „летает“. Не могу представить, что должно быть в компьютере за 60 тыс. рублей», — добавил парламентарий.

Начальник пресс-службы минсоцотношений Елена Давлетшина сообщила, что находится в командировке. В приемной ведомства не ответили на звонок.

Пашин ранее выявил закупку министерством образования области 351-го ноутбука за 18 млн рублей — получилось в среднем 51,2 тыс. рублей за каждый. После его вмешательства, цену портативного компьютера снизили, что позволило приобрести в два раза больше техники для школ.