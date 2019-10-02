ГИБДД на Урале подняла зарплаты перед массовым сокращением автоинспекторов

Инспекторов, работающих «на земле», сокращения не коснутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» в ГИБДД Свердловской области заявили, что сотрудникам госавтоинспекции увеличили зарплату. Информация об этом появилась на фоне появления приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева о массовом сокращении штата.

«Сейчас ждем зарплату с прибавкой в среднем на 1000 рублей», — рассказал инсайдер «URA.RU».

Массовые сокращения в ведомстве не приведут к уменьшению количества сотрудников, уточняет собеседник «URA.RU»: «Выведут [сотрудников] за штат, дадут уведомления [о сокращении] и перезаключим контракты. Ничего не изменится. Сократят вакантные должности, кое-кого из регистрационно-экзаменационного отделения (РЭО), почистят отдел административной практику, может быть отдел розыскников. Тех, кто непосредственно работает „на земле“, сокращения не затронут», — рассказал «URA.RU» источник в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что телеграм-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал приказ главы МВД Владимира Колокольцева от 24 сентября о сокращении территориальных подразделений Госавтоинспекции. В приказе сказано, что за счет уволенных из ГИБДД сотрудников планируется доукомплектовать подразделения МВД по вопросам миграции. Наиболее массовые сокращения по стране — 175 человек — ожидаются в Свердловской области. Также предполагается, что на Южном Урале под сокращение попадут 20 человек, в Тюменской области — 47 человек, в Пермском крае — 78 человек, на Ямале — 20 человек, в ХМАО — 67 человек, в Зауралье — 24 человека.