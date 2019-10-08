Красноярскому губернатору, грозившему «качнуть права», посоветовали попросить охрану у Путина. ФОТО

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Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, усс александр
Полиция порекомендовала Александру Уссу нанять охрануФото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция Красноярского края предложила местному губернатору Александру Уссу попросить дополнительную охрану у президента России Владимира Путина после его резких высказываний в адрес местных жителей. Документ, датированный июлем 2019 года, опубликовал telegram-канал Baza.

«Предлагаю Вам обратиться в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой принять решение по обеспечению Вашей безопасности», — написал начальник, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Прошение о помощи связано с тем, что в июле этого года в городе Канске, где было затопление, Усс лично приехал к жителям и заявил им: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть!» Позже губернатор попросил прощения за свои слова и пообещал помочь с затопленной дорогой, напоминает «Национальная служба новостей».

Письмо губернатору Красноярского края Александру Уссу
Фото: telegram-канал Baza

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