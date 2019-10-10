«Ведомости»: Кремль заинтересовался провалами оппозиционных губернаторов

Администрация президента заказала серию докладов о главах-оппозиционерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация президента (АП) заказала серию экспертных докладов, посвященных работе губернаторов-оппозиционеров, избранных в 2018 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в АП.

Основной темой докладов станут промахи оппозиционных глав. Первой, по данным газеты, будет презентована работа о губернаторе Владимирской области, члене ЛДПР Владимире Сипягине. «Сипягин год находился в конфликте „со всей региональной элитой — с большинством ‚Единой России‘ в законодательном собрании и с мэрией областной столицы“», — приводит издание отрывок из доклада.

Помимо Сипягина, в прошлом году руководителями регионов стали еще два оппозиционных губернатора. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край, а кандидат от КПРФ Валентин Коновалов был избран главой Хакасии.