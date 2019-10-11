В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса. ВИДЕО

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Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, грузовики, самосвалы, дорога
Водитель самосвала применил экстренное торможениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Подмосковье на Дмитровском шоссе у самосвала на полном ходу отлетели два боковых колеса. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

«Несмотря на то что водитель большегруза применил экстренное торможение, колеса продолжили катиться по шоссе, препятствуя безопасному движению других автомобилистов», — передает сайт «Подмосковье сегодня». Отмечается, что ДТП удалось избежать. Пострадавших нет. Автоэксперт Вячеслав Субботин объяснил, что потеря колес у машины могла случиться из-за слишком большой нагрузки на самосвал.

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