Уголовное дело экс-губернатора Дубровского попросили объединить с другими делами

Ходатайство о деле Бориса Дубровского направлено в Генпрокуратуру РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов попросил прокуратуру объединить в одно производство все уголовные дела о хищениях в дорожной сфере региона, по одному из которых проходит другой экс-глава области — Борис Дубровский. Прошение юрист направил генпрокурору РФ Юрию Чайке.

«Мы направляем ходатайство генеральному прокурору РФ об объединении всех уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство Челябинской области, и других преступлениях», — приводит ТАСС слова Трунова. Адвокат полагает, что все уголовные дела взаимосвязаны: для хищений, по его данным, было создано целое преступное сообщество, которое действовало с 2003 по 2019 год.

Трунов связывает возбуждение уголовного дела против Юревича с попыткой переложить на его подзащитного вину за преступления других людей, «в том числе преступного сообщества, которое продолжило свою деятельность при губернаторе Дубровском».

Борис Дубровский был губернатором с 2014 года. 18 марта 2019 года во время его визита в Москву Федеральная антимонопольная служба обвинила его в сговоре с АО «Южуралмост» и миндорстроем области. По данным надзорного ведомства, глава региона обеспечивал выигрыш частной фирмы в большинстве тендеров. Тогда речь шла о 2,4 млрд рублей. Дубровский подал в отставку и вскоре улетел из страны. По информации «URA.RU», он находится в своем доме в Швейцарии.

Ранее Трунов заявил о возбуждении уголовного дела против Дубровского. По словам адвоката, сумма хищений, которая фигурирует в деле Дубровского, — 20 млрд рублей. Защитник экс-губернатора Рустам Курмаев опроверг возбуждение дела.