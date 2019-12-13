Журналист Евгений Попов, являющийся мужем и соведущим Ольги Скабеевой, выгнал из студии шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского публициста и политолога Андрея Окару.
«Извините, пожалуйста, я не могу тут говорить, а если я что-то, два слова скажу, начинают гавкать», — сказал Андрей Окара в эфире программы «60 минут», вышедшей в эфир 13 декабря (в ходе шоу обсуждалась судьба жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР). Ведущий Евгений Попов спросил, кто именно начинает гавкать и, не дождавшись ответа, попросил политолога покинуть студию, пишет
«В нашей студии хамить, тем более, гавкать запрещено! Политолог Окара, вероятно, не знал», — написал Попов в своем telegram-канале, приложив к данному посту видеозапись «изгнания» украинского эксперта. Пост телеведущего также разместили в своих каналах Ольга Скабеева и журналист Олег Кашин.
В октябре сообщалось, что украинского политика и политолога Вадима Трюхана выгнали из студии программы «60 минут». Тогда это также сделал Попов, назвавший эксперта «бандеровцем».
Ранее российские телезрители заявили о том, что, по их мнению, украинских экспертов больше не следует приглашать на общественно-политические ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах. В частности, это касается программ, ведущими которых являются Артем Шейнин, Владимир Соловьев и Ольга Скабеева. По мнению большинства опрошенных россиян, украинцы на таких шоу ведут себя слишком «нагло и фривольно».