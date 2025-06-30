ВС РФ наступают широким фронтом на красноармейском направлении

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ВС РФ наступают на красноармейском направлении
ВС РФ наступают на красноармейском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ведут значительное наступление в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«ВС РФ наступают на красноармейском направлении в ДНР широким фронтом», — рассказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «России-24».

Напомним, с мая 2025 года российские войска ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении. В ходе последнего этапа операции был освобожден населенный пункт Торское, который ранее находился под контролем Вооруженных сил Украины.

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Вооруженные силы РФ ведут значительное наступление в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «ВС РФ наступают на красноармейском направлении в ДНР широким фронтом», — рассказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «России-24». Напомним, с мая 2025 года российские войска ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении. В ходе последнего этапа операции был освобожден населенный пункт Торское, который ранее находился под контролем Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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