Вооруженные силы РФ ведут значительное наступление в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«ВС РФ наступают на красноармейском направлении в ДНР широким фронтом», — рассказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «России-24».
Напомним, с мая 2025 года российские войска ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении. В ходе последнего этапа операции был освобожден населенный пункт Торское, который ранее находился под контролем Вооруженных сил Украины.
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