В Балахнинском районе (Нижегородская область) перевернулся автобус, в котором, по разной информации, находились от 40 до 49 пассажиров. В результате происшествия пострадали 25 человек.
«Пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской центральной районной больницы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Предполагаемая причина произошедшего — плохие погодные условия. В момент аварии в регионе наблюдался дождь со снегом, из-за чего водитель автобуса не смог справиться с управлением, сообщают в МВД.
Авария произошла с автобусом, который следовал по маршруту Иваново—Дзержинск, около 16:00 по московскому времени. По данным УМВД, в салоне находились около 40 пассажиров, а по информации управления МЧС — 49 человек.
Видео с места происшествия поделился телеканал РЕН ТВ.