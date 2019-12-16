15 декабря 2019

В Нижегородской области перевернулся автобус с полусотней пассажиров. 25 человек пострадали

© Служба новостей «URA.RU»
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В приемном отделении больницы находятся 13 человекФото: Анна Майорова © URA.RU

В Балахнинском районе (Нижегородская область) перевернулся автобус, в котором, по разной информации, находились от 40 до 49 пассажиров. В результате происшествия пострадали 25 человек.

«Пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской центральной районной больницы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Предполагаемая причина произошедшего — плохие погодные условия. В момент аварии в регионе наблюдался дождь со снегом, из-за чего водитель автобуса не смог справиться с управлением, сообщают в МВД.

Авария произошла с автобусом, который следовал по маршруту Иваново—Дзержинск, около 16:00 по московскому времени. По данным УМВД, в салоне находились около 40 пассажиров, а по информации управления МЧС — 49 человек.

Видео с места происшествия поделился телеканал РЕН ТВ.

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