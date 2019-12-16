Скандал начался после того, как Алина Загитова решила уйти из спорта Фото: wikipedia.org

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков отреагировал на пост спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram по поводу скандала с участием тренера фигуристки Алины Загитовой, Этери Тутберидзе, и Евгения Плющенко.

«Это у нас еще винтовок нет. Только г***м стреляем!», — написал Траньков, который начинал свою карьеру в Перми, в своем instagram-аккаунте. Так фигурист прокомментировал обращение Губерниева к поклонникам биатлона со словами благодарности за то, что они «никогда не устраивают в сети адский срач, как устраивают поклонники фигурного катания».

Ранее между Плющенко и Тутберидзе разгорелся скандал. После заявления Загитовой о том, что она решила сделать перерыв в спортивной карьере, ее тренер опубликовала в соцсетях пост, обращенный к Плющенко и тренеру Татьяне Тарасовой. Так, она обвинила Плющенко в том, что он якобы пытался переманить Загитову в свою команду, а также выразила сомнения в его звании тренера. А Тарасову, в свою очередь, упрекнула за критическое отношение к ее воспитаннице, сообщает «Национальная служба новостей».

После этого Плющенко написал большой пост в Instagram. Там он назвал Тутберидзе спортивным менеджером, заявив, что она не может считаться тренером, так как все прыжки ее подопечным ставит другой тренер. Спортсмен также упрекнул тренера Загитовой в том, что она относится к фигуристке как к источнику доходов. Как считает Плющенко, Загитова решила приостановить карьеру, чтобы подумать над выбором тренера, пишет агенство Nation News.