В челябинском аэропорту «Игорь» из-за сбоя массово задержали рейсы

Сбой системы регистрации сказался на отправке семи утренних рейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 17 декабря в аэропорту Челябинска из-за отключения интернета возникли проблемы с отправкой семи рейсов. Максимальная отсрочка составила 55 минут, сообщили «URA.RU» в пресс-службе воздушной гавани.

«Основной интернет-канал перестал действовать, автоматического переключения на резервную линию не произошло. В итоге примерно с 4:30 до 5:30 — на это время приходится пик отправки самолетов — наши сотрудники вынуждены были заполнять регистрационные документы пассажиров вручную, — пояснили в пресс-службе. — Проблемы коснулись семи рейсов».

Максимальная задержка для двух рейсов с максимальным числом пассажиров составила порядка 55 минут. «Для остальных задержка исчисляется буквально минутами», — добавили также «URA.RU» в аэропорту. В частности, с запозданием были отправлены самолеты в Дубай, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные Воды.

Обновленный челябинский аэропорт стал мемом, когда на новом здании внутренних авиалиний стали наклеивать надпись «Игорь Курчатов». Пассажиры сфотографировали момент, когда на здание нанесли только имя. Это стало предметом шуток, а название «Игорь» появилось даже на сайтах продажи билетов.