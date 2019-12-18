На здании полиции в Екатеринбурге хотят установить табличку о жертвах Сталина

Идет сбор подписей под обращением в гордуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на здании полицейского управления региона предлагается установить мемориальную табличку в память о жертвах сталинских репрессий. С такой инициативой выступили представители общества «Мемориал».

«Наш активист — историк Алексей Мосин собрал уже более 1500 подписей под этим требованием, до конца декабря мы отнесем их в городскую думу, чтобы депутаты приняли решение об установлении этой мемориальной доски в память о зверствах сталинизма», — рассказала «URA.RU» Анна Пастухова — руководитель общества «Мемориал» в Екатеринбурге.

Памятная доска, по предложению активистов, должна появиться на этом здании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как пояснила она агентству, табличка должна появиться на здании, в котором находится региональное управление полиции, поскольку ранее там располагалась управа НКВД. «Расстрелянных людей захоранивали на Московском тракте (где сейчас мемориал „Маски скорби“ — прим. ред.), но решения о расстреле принимались на Ленина, 17», — говорит Пастухова. -

По данным агентства, в управлении НКВД на Ленина, 17 приговоры жертвам репрессий не только выносились, но и приводились в исполнение. «Аллею напротив Ленина, 17, (где выставляются художники), надо сделать „аллеей памяти“ и установить „колокол памяти“», — предлагает руководитель свердловского «Мемориала».

Как сообщало ранее «URA.RU», в субботу, 21 декабря в Екатеринбурге на площади Кирова (перед УрФУ) пройдет митинг в память об Иосифе Сталине. Его участники считают, что мы до сих пор многим обязаны Сталину.