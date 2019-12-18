Перевозчик предупредил пассажиров о том, что отказывается обслуживать маршрут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей города Чайковский (Пермский край) предупредили о закрытии автобусного маршрута №6, обслуживающего три микрорайона города: Уральский, Завьялово и Завокзальный. Информация появилась в соцсетях. В объявлении, которое опубликовала одна из местных жительниц, указано, что последний рейс перевозчик выполнит 31 декабря.

«С 1 января 2020 года наша организация полностью прекращает обслуживание автобусного маршрута №6», — говорится в объявлении. Перевозчик Михаил Шадрин в беседе с местными журналистами пояснил, что отказался обслуживать маршрут из-за убыточности. Сейчас автобус обслуживает в день чуть более ста пассажиров, а для безубыточности необходимо перевозить не мене 500 пассажиров в день.

Решение предпринимателя вызвало возмущение жителей. В соцсетях они требуют мэрию Чайковского решить вопрос с перевозками. По словам горожан, из-за отмены автобусов детям придется ходить пешком мимо пустырей, где обитают бездомные собаки.

«В микрорайоне Завокзальный в лесу стая бегает — 13 собак насчитала, в сторону ул Уральской — то же самое, а теперь еще и дети будут пешком ходить. Куда смотрит администрация вообще?», — возмутилась Ксения Орлова.

Светлана Бакшаева предложила жителям города «идти в мэрию и разбираться». «Нужно отстаивать этот рейс. Пенсионерам до больницы не добраться что на Уральскую, что в Завокзальный. А как же дети в школу добираться будут?», — написала пермячка.

В пресс-службе администрация Чайковского «URA.RU» пояснили, что сейчас ищут новых подрядчиков, которые займутся перевозками на данном маршруте. Комментируя опасения жителей о бездомных собаках, в мэрии отметили, что «служба, отвечающая за безнадзорных животных, появится в городе в 2020 году».