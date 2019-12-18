Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров

По мнению экономистов, многие пожилые россияне работают нелегально Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины. Такое мнение высказал журналист и политический деятель Анатолий Баранов.

Ранее налоговые службы предупредили, что в России работающие пенсионеры могут получить штраф до 120 тысяч рублей, если их заподозрят в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане не платят налоги.

«Пенсионная реформа имеет мало финансовых обоснований. Вспомним знаменитую монетизацию льгот — на финал правительство заплатило из бюджета раза в четыре больше, чем планировало сэкономить. Тут другая логика — власти прекрасно понимают психологию человека, который с выходом на пенсию превращается в социальное ничто. Одного оставят без грошовой надбавки, да еще оштрафуют, а сотня других будет бояться. Из нас последовательно выбивают способность к гражданскому действию, к протесту. Властям нужно, что бы мы воспринимали ее именно как „эту страну“, а не нашу. Это сверхзадача нововведений правительства», — сообщил Баранов порталу «Свободная пресса».

В разговоре с «URA.RU» заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что «закон нужно соблюдать», несмотря на то, какой он.