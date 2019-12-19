В России официальных безработных станет больше на 20%

Жители страны начнут искать работу официально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Минтруда предположили, что рост числа безработных к к 2021 году может достигнуть 900 тысяч человек, что на 20% выше, чем показатель 2019 года (750 тысяч человек). В ведомстве подчеркнули, что рост официально зарегистрированных безработных будет связан с модернизацией служб занятости.

Если рассчитывать безработицу среди россиян по методологии Международной организации труда (МОТ), то она составляет более 4,5% от количества работающих, то есть примерно 3,4 млн человек, пишут «Известия». В Минтруда предположили, что в последующие годы все больше людей будут искать место работы не в интернете и через знакомых, а в службе занятости. В ведомстве отметили, что Службы занятости в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», внедряют в работу служб организационные и технологические инновации.

Предполагается, что к 2020 году на 1% увеличится число занятых в экономике россиян, на 5% количество мигрантов. Вместе с тем на 1% сократится количество работающих пенсионеров. Минтруд спрогнозировал, что больше всего работников будут заняты в торговле, ремонте автомобилей и строительстве.

Ранее Росстат сообщил, что самая низкая безработица (1,3%) зафиксирована в Москве, сообщает Nation News. Уровень безработицы стал ниже в 38 регионах, чем в среднем по стране.