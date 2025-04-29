Над двумя районами Нижегородской области отражена атака украинских БПЛА

ПВО отразила атаку беспилотников (фото из архива)
В Нижегородской области в ночь на 29 апреля отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Над территориями двух районов Нижегородской области ПВО отразила атаку беспилотников. Последствия не зафиксированы», — написал Никитин в Telegram.
Ранее telegram-канал Shot сообщал о нескольких взрывах в Нижегородской области. По словам очевидцев, громкие звуки разбудили их около 2:45 по местному времени.
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