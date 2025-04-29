Над двумя районами Нижегородской области отражена атака украинских БПЛА

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ПВО отразила атаку беспилотников (фото из архива)
ПВО отразила атаку беспилотников (фото из архива) Фото:

В Нижегородской области в ночь на 29 апреля отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Над территориями двух районов Нижегородской области ПВО отразила атаку беспилотников. Последствия не зафиксированы», — написал Никитин в Telegram.

Ранее telegram-канал Shot сообщал о нескольких взрывах в Нижегородской области. По словам очевидцев, громкие звуки разбудили их около 2:45 по местному времени.

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В Нижегородской области в ночь на 29 апреля отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «Над территориями двух районов Нижегородской области ПВО отразила атаку беспилотников. Последствия не зафиксированы», — написал Никитин в Telegram. Ранее telegram-канал Shot сообщал о нескольких взрывах в Нижегородской области. По словам очевидцев, громкие звуки разбудили их около 2:45 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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