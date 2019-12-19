Компания, известная на Урале, готова объединиться с европейцами

Швейцарский Союз экологических технологий и «Интертехэлектро» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили «URA.RU» в пресс-службе последней компании. Подписание документа стало первым шагом на пути создания технологического консорциума по проектированию и строительству объектов обращения с отходами.
Со стороны «Интертехэлектро» документ подписал гендиректор Владимир Бабяк, со стороны швейцарской компании — вице-президент Виктор Хефели. «Важно, что мы не только получим возможность совместно реализовать новые проекты в области обращения с отходами, но и сможем внести весомый вклад в решение экологических проблем в российских регионах», — отметил Бабяк.
«Интертехэлектро» выступает инициатором создания технологического консорциума по проектированию и строительству объектов обращения с отходами. В него войдут ведущие производители оборудования и инжиниринговые компании из России, Германии, Австрии и Швейцарии. Это позволит использовать опыт зарубежных компаний и современные технологии при реализации проектов в России.
Швейцарский Союз экологических технологий основан в 1989 году. В него входят компании, специалисты и поставщики услуг в области технологий защиты окружающей среды. «Интертехэлектро» является лидером в сфере проектирования и строительства объектов обращения с отходами на Урале. Компания построила мусоросортировочный завод в Тюмени. Сейчас завершает строительство аналогичных объектов в Тобольске и Ишиме. Строит инфраструктуру для реализации мусорной реформы в рамках нацпроекта «Экология» в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске.