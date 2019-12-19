Пермяк, выживший в авиакатастрофе 30-летней давности, требует от аэропорта денег

Житель Перми требует от аэропорта «Большое Савино» выплат за авиакатастрофу, участником которой он стал. Мужчина обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову. Он рассказал, что остался инвалидом после крушения самолета, произошедшего в 1989 году в Тюменской области. Воздушное судно принадлежало «Пермским авиалиниям».
«Гражданин сообщил омбудсмену, что ежемесячные выплаты по возмещению источником повышенной опасности вреда здоровью, нынешним руководством аэропорта прекращены. «Большое Савино», как правопреемник «Пермских авиалиний, обязано выплачивать инвалиду положенные выплаты», — сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного.
Миков обратился в транспортную прокуратуру, которая подтвердила, что «прекращение выплат идет вразрез с положениями Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией РФ, Гражданского кодекса, а также Конституцией РСФСР, действовавшей на момент авиакатастрофы». В адрес гендиректора АО «Международный аэропорт „Пермь“». внесено представление. В пресс-службе пермского аэропорта «URA.RU» заявили, что прокомментируют указанную информацию позже.
По данным портала avia.pro, самолет Ан-24Б разбился 21 ноября 1989 года при заходе на посадку в аэропорту Советский. На его борту находилось 5 членов экипажа и 35 пассажиров. В результате крушения погиб экипаж самолета и восемь пассажиров. Причиной трагедии названа ошибка пилотов воздушного судна.
«URA.RU» также писало, что родственники жертв авиакатастрофы с «Боингом» в Перми не смогли добиться выплаты компенсаций, после чего обратились в Европейский суд по правам человека.