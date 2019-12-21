Наргиз отказывается привозить своих детей в Россию из США: «Раша — это мафия»

Наргиз не собирается привозить своих «американских детей» в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление певицы Наргиз о том, что она не чувствует себя в безопасности в России и не собирается привозить сюда детей, которые живут в США, не обошли вниманием журналисты. Антироссийские настроения исполнительнице подверглись резкой критике.

«Какая лютая ненависть к людям, — написал в Twitter журналист Аббас Джума. — Разве так сложно рассказать дочке, что поедешь не к медведям в лесу и не бандитам в притонах?». Так международник отреагировал на слова Наргиз о том, что ее дети — «полные американцы», закончившие там школы и колледжи.

«У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия», — заявила Наргиз, отвечая на вопросы ведущей в программе «Осторожно, Собчак!». Певица пояснила, что с детьми общается только по скайпу, а предложение привезти их в Россию встретила крайне негативно, отметив, что сама не чувствует себя в безопасности на родине, сообщает « Царьград» .

Ранее сообщалось, что среди российских звезд, которые готовы выступать на новогодних корпоративах и концертах, расценки Наргиз не так уж велики — порядка 2 млн рублей. Для сравнения: выступление Аллы Пугачевой или Сергея Шнурова обойдется в 21 млн рублей, а Светланы Лободы — в 5 млн рублей.