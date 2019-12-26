Центробанк лишил лицензии уральского страховщика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский страховщик остался без лицензииФото: pixabay.com

Банк России отозвал лицензию у свердловской страховой компании «Урал-Рецепт М». Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, сообщает ТАСС.

«У страховой медицинской компании „Урал-Рецепт М“ отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования», — передает агентство.

Помимо уральской компании, лицензии лишились московский страховщик «Плато» и санкт-петербургский «Адвант-Страхование». Компании продолжат заниматься страхованием жизни общества с ограниченной ответственностью. «Адвант-Страхование» не сможет больше предоставлять добровольное личное страхование. Однако структура продолжит заниматься добровольным страхованием жизни и добровольным имущественным страхованием компаний.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...