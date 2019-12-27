Часть улицы 8 Марта в Екатеринбурге полицейские перекрыли из-за подозрительного предмета с мигающей лампочкой и торчащими проводами. Об опасной находке в МВД сообщили встревоженные жители города.
Горожане обнаружили подозрительный мигающий сверток напротив торгового центра «Гринвич» недалеко от ресторана Donna Olivia. О находке тут же сообщили в службу спасения 112. на место прибыли полицейские и взрывотехники. После того как район был отцеплен, специалисты осмотрели брикет и с помощью крюка сдернули его с места до безопасного расстояния, сообщает ТА «Ночные новости». После того как взрывотехники убедились в том, что находка не представляет опасности, они разобрали брикет. Оказалось, что внутри находится сломанный детский. наделавшую много шума находку в итоге утилизировали.
В полиции на звонок «URA.RU» не ответили.