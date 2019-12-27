26 декабря 2019
25 декабря 2019

Полицейские перекрыли центр Екатеринбурга из-за подозрительного предмета. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, мчс, взрывотехники
Взрывотехники работали в центре столицы УралаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Часть улицы 8 Марта в Екатеринбурге полицейские перекрыли из-за подозрительного предмета с мигающей лампочкой и торчащими проводами. Об опасной находке в МВД сообщили встревоженные жители города.

Горожане обнаружили подозрительный мигающий сверток напротив торгового центра «Гринвич» недалеко от ресторана Donna Olivia. О находке тут же сообщили в службу спасения 112. на место прибыли полицейские и взрывотехники. После того как район был отцеплен, специалисты осмотрели брикет и с помощью крюка сдернули его с места до безопасного расстояния, сообщает ТА «Ночные новости». После того как взрывотехники убедились в том, что находка не представляет опасности, они разобрали брикет. Оказалось, что внутри находится сломанный детский. наделавшую много шума находку в итоге утилизировали.

В полиции на звонок «URA.RU» не ответили.

Фото: ТА «Ночные новости»
Фото: ТА «Ночные новости»
Фото: ТА «Ночные новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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