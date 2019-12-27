Пермяков перед Новым годом ждет резкое изменение погоды

Пермяков предупредили о морозах перед Новым годом
Жителям в Пермском крае обещают морозы перед новогодними праздниками. Резкое похолодание ожидается в воскресенье, 29 декабря. По информации метеоресурса Gismeteo, температура воздуха в Перми опустится до отметки -20 градусов.
В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра достигнет отметки -25 градусов. Осадки при этом маловероятны.
Такая же погода ожидается и на юге региона. Согласно данным метеорологов, в Чайковском температура воздуха понизится до отметки -25 градусов. А вот по северу края будет чуть теплее: в Чердыни и Соликамске -24 градуса, в Красновишерске -23 градуса.