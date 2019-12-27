26 декабря 2019
25 декабря 2019

Пермяков перед Новым годом ждет резкое изменение погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, термометр, мороз, холод на улице, минусовая температура
Пермяков предупредили о морозах перед Новым годомФото: depositphotos.com

Жителям в Пермском крае обещают морозы перед новогодними праздниками. Резкое похолодание ожидается в воскресенье, 29 декабря. По информации метеоресурса Gismeteo, температура воздуха в Перми опустится до отметки -20 градусов.

В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра достигнет отметки -25 градусов. Осадки при этом маловероятны.

Такая же погода ожидается и на юге региона. Согласно данным метеорологов, в Чайковском температура воздуха понизится до отметки -25 градусов. А вот по северу края будет чуть теплее: в Чердыни и Соликамске -24 градуса, в Красновишерске -23 градуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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