В Прикамье избавились от опального мэра

Депутаты земского собрания Большесосновского района (Пермский край) поддержали отставку опального главы района Вячеслава Буркова. Об этом «URA.RU» рассказал председатель земского собрания Дмитрий Логинов. Он пояснил, что за отставку Буркова депутаты «проголосовали единогласно».
«С 28 декабря исполняющим обязанности главы района назначен Владимир Тресков», — уточнил Логинов.
Сам Бурков, также присутствовал на заседании и поблагодарил коллег за проделанную работу, отметил собеседник агентства. Конкурс по выбору нового главы Большесосновского района должен состояться до конца июня 2020 года.
Ранее в беседе с «URA.RU» Бурков признался, что принял решение сложить с себя полномочия. Причины данного решения он не уточнил. Чиновник также не исключил, что будет участвовать в выборах на должность главы нового муниципального образования — Большесосновского городского округа, если таковой будет создан.
«URA.RU» рассказывало о противостоянии главы Большесосновского района и местных депутатов, которые дважды отправляли его в отставку. Однако Бурков оба раза обжаловал решения депутатов в суде и сумел восстановиться в должности.