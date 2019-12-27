На главу челябинского клуба, курируемого ФСБ, возбудили уголовное дело

Расследование ведет Следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Долги по зарплате перед спортсменами и персоналом челябинского волейбольного клуба «Динамо-Метар» вылились в уголовное дело. Его фигурантом является теперь уже бывший директор организации Владимир Пахомов, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Почти восьмимиллионный долг перед клубом накопился с августа по октябрь. «Дело в отношении Владимира Пахомова возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев зарплаты, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Будут приняты меры для восстановления нарушенных прав работников», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Владимир Шишков.

Сам Пахомов подал в отставку. «Сообщаю вам о том, что я ухожу из клуба. Соответствующее заявление об уходе по собственному желанию я подписал 25 декабря», — заявил он. Новым главой «Динамо-Метар», как сообщили «URA.RU» в минспорта региона, стал заслуженный мастер спорта Виталий Носов.

Учредителями клуба являются Владимир Пахомов, бизнесмен Сергей Беляев и региональное отделение общества «Динамо», которое традиционно возглавляет начальник регионального УФСБ (в пресс-службе ведомства не комментируют ситуацию). Министр спорта области Леонид Одер обвинил в произошедшем Пахомова. Последний в разговоре с «URA.RU» заявил, что Одер заморозил финансирование клуба, чтобы сменить его руководство. Конфликт завершился ревизией Главного контрольного управления (ГКУ) области, за которой последовало уголовное дело.