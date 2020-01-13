В Абхазии после попытки госпереворота назначен новый президент

В Абхазии новый президент Фото: Wikipedia.org

Парламент Абхазии избрал исполняющего обязанности президента. Им стал премьер-министр страны Валерий Бганба, сообщает Sputnik Абхазия.

«„За“ [назначение Бганбы и. о. президента Абхазии] проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании», — передает издание. Новые выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

Ранее депутаты народного собрания приняли отставку прежнего главы государства Рауля Хаджимба вечером 12 января. Он направил документ о сложении своих полномочий в Парламент после того, как рядом с его дачей собрались сотни оппозиционеров, требующих президента покинуть свой пост, напоминает RT.

Однако руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов в эфире «Национальной службы новостей» отметил, что очередная смена президента для Абхазии — обычная ситуация. Он подчеркнул, что там существует очень своеобразная модель установления власти, и подобные акции проходят в стране ежегодно.