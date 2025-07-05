Депутат Разворотнева: в РФ будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом

В России упростят продажу жилья, приобретенного по ипотеке с использованием материнского капитала. 2 июля Совет Федерации одобрил закон, позволяющий оформлять такую недвижимость в общую собственность семьи без согласия банка до полного погашения ипотеки, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Законопроект задумывался как система мер, направленных на упрощение сделок с недвижимостью для семей, которые уже купили жилье с использованием материнского капитала", — заявила Разворотнева, которая является соавтором документа. Ее слова приводит ТАСС.
Она также пояснила, что ранее семьи не могли выделить доли детям до выплаты кредита, поскольку действовало постановление, разрешающее это только после закрытия ипотеки. Из-за этого органы опеки не давали согласие на продажу жилья и покупку нового. Принятый закон устраняет этот «замкнутый круг» и позволяет выделять доли детям еще до окончания выплат по кредиту.
Депутат также отметила, что права банков сохраняются: квартира остается в залоге у кредитной организации до полного погашения ипотеки, даже если доли уже выделены. Поправки внесены в законы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Об ипотеке». Документ направлен на подпись президенту.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила выплачивать материнский капитал на каждого ребенка с увеличением суммы на 25% за каждого последующего. По ее мнению, это станет стимулом для роста рождаемости в России.
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