Куратор соцзащиты населения меняется в правительстве Прикамья

В министерстве социального развития Пермского края произошли кадровые перестановки
Заместителем министра социального развития Пермского края назначена Ирина Петроградских. Она возглавила управление реализации государственных гарантий социальной защиты.
«Глава краевого минсоцразвития края Павел Фокин подтвердил, что госпожа Петроградских уже приступила к исполнению обязанностей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что предыдущий куратор соцзащиты Марина Визе сохранила пост замминистра, возглавив управление в сфере содействия занятости.
В пресс-службе министерства соцразвития Прикамья и краевой администрации обещали предоставить комментарий «URA.RU» позже.
Ранее Петроградских работала замначальника департамента образования Перми и заместителем главы администрации Кировского района Перми.