13 января 2020
12 января 2020
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10 января 2020

Куратор соцзащиты населения меняется в правительстве Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, правительство пермского края
В министерстве социального развития Пермского края произошли кадровые перестановкиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместителем министра социального развития Пермского края назначена Ирина Петроградских. Она возглавила управление реализации государственных гарантий социальной защиты.

«Глава краевого минсоцразвития края Павел Фокин подтвердил, что госпожа Петроградских уже приступила к исполнению обязанностей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что предыдущий куратор соцзащиты Марина Визе сохранила пост замминистра, возглавив управление в сфере содействия занятости.

В пресс-службе министерства соцразвития Прикамья и краевой администрации обещали предоставить комментарий «URA.RU» позже.

Ранее Петроградских работала замначальника департамента образования Перми и заместителем главы администрации Кировского района Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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