Социологи, изучившие отношение к храму Екатерины, взялись за масштабный проект Пумпянского

Фонд «Социум» запустил в Екатеринбурге социологическое исследование, посвященное новому микрорайону «Новокольцовский», который собирается построить группа «Синара» Дмитрия Пумпянского. Как стало известно «URA.RU» от читателей, аналитики обзванивают горожан, чтобы узнать, какие ассоциации вызывает у них масштабный девелоперский проект.
«Опрос длится 10-15 минут. Часть вопросов посвящена общему состоянию строительного рынка и платежеспособности интервьюируемого. Но после общих вопросов социологи акцентируют внимание на Новокольцовском. Спрашивают, с чем ассоциируется проект, например, с Универсиадой, птицефабрикой, „Екатеринбург-Экспо“. Узнают, что собеседнику известно о застройщике „Синара-Девелопмент“», — рассказал собеседник «URA.RU».
Фонд «Социум» — одна из крупнейших в России организаций по исследованию общественного мнения. В Екатеринбурге в 2018 году он проводил большой и количественный опрос о строительстве собора Святой Екатерины в 2018 году. Тогда аналитики пришли к выводу, что горожане поддерживают строительство храма.
Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в пресс-службу «Синары», ответ пока не поступил. Дозвониться до екатеринбургского офиса «Социума» вечером не удалось.
Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского построит «Новокольцовский» за «Екатеринбург-Экспо», там будут проживать около 20 тысяч человек. В 2018 году инвестиции в проект оценивались в 20-30 миллиардов рублей. Позднее свердловские власти перенесли в «Новокольцовский» строительство деревни Универсиады-2023. Из-за этого «Синаре» пришлось сократить площадь будущего нового зоопарка.