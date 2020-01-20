Екатеринбург встал в восьмибалльных пробках из-за сильного снегопада. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и на окраинах города. Затруднено движение автомобилей проспекту Ленина, улицам Малышева, Куйбышева, Гурзуфской, проспекту Космонавтов (выезд к ЖД вокзалу с Уралмаша), Щорса, Фурманова, Кольцовский тракт (на въезде в город). На дорогах зафиксировано не менее шести аварий. Также жители города жалуются на плохую уборку тротуаров и пешеходных дорожек.
На сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта работы уборочной техники» указано, что спецтехника уже вышла на улицы города для уборки снега. Получить оперативный комментарий в пресс-службе горадминистрации о количестве машин и сроках очистки уточнить не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.