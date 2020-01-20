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Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобильная пробка, снег в городе, плотинка, снежная погода
Причиной проблем с движением стал сильный снегопадФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург встал в восьмибалльных пробках из-за сильного снегопада. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и на окраинах города. Затруднено движение автомобилей проспекту Ленина, улицам Малышева, Куйбышева, Гурзуфской, проспекту Космонавтов (выезд к ЖД вокзалу с Уралмаша), Щорса, Фурманова, Кольцовский тракт (на въезде в город). На дорогах зафиксировано не менее шести аварий. Также жители города жалуются на плохую уборку тротуаров и пешеходных дорожек.

На сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта работы уборочной техники» указано, что спецтехника уже вышла на улицы города для уборки снега. Получить оперативный комментарий в пресс-службе горадминистрации о количестве машин и сроках очистки уточнить не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.

Фото: «Яндекс. Карты»
Фото: мэрия Екатеринбурга

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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