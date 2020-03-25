Югорский сенатор отказался выполнять распоряжения Матвиенко и Собянина

Важенин продолжит работу, но в ограниченном режиме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Член Совета Федерации от Югры Юрий Важенин не будет в полной мере исполнять рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о карантине для людей в возрасте старше 65 лет. Об этом он сам рассказал журналисту URA.RU по телефону.

«Причин полностью уйти на карантин я пока не вижу. Если можно кому-то, то тогда уходят на карантин, но если важнее поприсутствовать на определенном совещании, то принимаются меры предосторожности определенные, как-то: маска, чистые руки, удаленность на полтора-два метра от людей, что практически гарантирует незаражение ни себя, ни окружающих», — добавил Важенин.

О том, что всем, кому больше 65 лет (а Важенину в этом году исполнится 66), рекомендуется уйти на карантин, заявила сегодня глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда. К указанию уже прислушались сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Они покинули столицу. При этом документ, на основании которого Матвиенко сделала такое заявление, допускает исключения. «Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам […], чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования», — написано в указе мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ.

Ранее Матвиенко запретила сенаторам ездить за границу из-за ситуации с распространением коронавируса.