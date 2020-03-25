Уральские сенаторы, оказавшиеся в группе риска из-за коронавируса, покидают Москву

Сенаторы Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий выполнят требование мэра Москвы Сергея Собянина о домашнем карантине для людей в возрасте старше 65 лет, покинув столицу, выяснил корреспондент URA.RU.
Экс-губернатор Эдуард Россель уже прибыл в Свердловскую область. «Я в Екатеринбурге, в планшете наблюдаю за заседанием Совета федерации и голосую», — рассказал Эдуард Россель URA.RU.
Аркадий Чернецкий выполнит требование [мэра Москвы], заявил его пресс-секретарь Константин Пудов. «Если есть такое предписание — [Аркадий Чернецкий] будет его исполнять», — заявил Пудов. Он уточнил, что сенатор вернется в Екатеринбург 26 числа, эта поездка — часть графика чиновника. Аркадий Чернецкий выслушал вопрос URA.RU и заявил, что ему неудобно разговаривать.
О необходимости исполнения сенаторами новых правила карантина заявила сегодня глава Совета Федерации Валентина Матвиенко: «С завтрашнего дня те, кто старше 65 лет, должны в соответствие с распоряжением мэра Москвы уйти на карантин», — заявила она Матвиенко в ходе планерного заседания Совфеда 25 марта.
Оба сенатора Совета Федерации от Свердловской области попадают под требования мэра Москвы о домашней изоляции: Эдуарду Росселю — 82 года, Аркадию Чернецкому — 69.
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