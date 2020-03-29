Доктор Рошаль оценил возможный эффект вакцины от коронавируса

Первых результатов действия вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стоит ожидать минимум через год-два после ее создания. Такое мнение высказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.
«Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины», — цитирует РИА «Новости» Рошаля. При этом он подчеркнул, что избавиться от нового типа коронавируса полностью невозможно, поскольку не существует конкретной таблетки. Снижению распространения инфекции, по мнению врача, поспособствует иммунитет, который вырабатывается у перенесших заболевание.
Ранее сообщалось, что Минздрав России начнет клинические испытания вакцины от коронавируса через полгода. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что вакцина появится не раньше чем через год, напоминает RT.
На текущий момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.
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