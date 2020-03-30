Одна из примет челябинской весны — пылевые бури Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начались сильные пылевые бури из-за грязи, скопившейся вдоль дорог и на тротуарах. Это провоцирует аллергию, что, по данным врачей, делает человека более уязвимым перед коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

Челябинцы, вышедшие на работу в понедельник обратили внимание, что из-за неубранной вдоль обочин грязи ветер и проезжающие автомобилисты поднимают пылевые бури. «Убирают только в самом центре города. И то не везде», — сообщил читатель URA.RU.

Типичная картина на челябинских обочинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Корреспонденты агентства проверили и обнаружили уборку только в районе площади Революции. Грязь вдоль проезжей части зафиксирована на всех остальных улицах. Подрядчики чистят центр города. Грязь у обочин есть даже у резиденции губернатора по улице Цвиллинга

Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов на аппаратном совещании в администрации города 30 марта заявлял, что подрядчики отчитались о вывозе за неделю 1,6 тыс. тонн грязи с прилотковой части дорог, работают шесть автопылесосов и 300 рабочих вручную чистят улицы.

Центр города, развязка улицы Братьев Кашириных и проспекта Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава города Наталья Котова велела подрядчикам начать уборку. «Плюсовая температура. Пора мыть город. Сначала убирать прилотковую территорию. Затем мыть. И шампунь, и дезрастворы применять», — поручила она.

Управляющий ООО «Строймеханизация», основного подрядчика по уборке улиц, Сергей Сихарулидзе сказал, что пока только одна поливомоечная машина начала работать, до конца недели их будет восемь. «Контрактом предусмотрена только вода. Никаких дезинфицирующих растворов. Есть возможность применения спецтехники для обеззараживания территории города в целом. Нам санитарный врач должен сказать, какой дезинфицирующий раствор. Мы пока не знаем», — сказал он.

Трактора на проспекте Ленина перекидывают грязь на газоны и тротуары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котова уточнила, что готова выделить дополнительные деньги. «От вас — объем, финансовые потребности и сроки, в течение которых вы можете это сделать», — резюмировала мэр.

В пресс-службе администрации уточнили, что еще один подрядчик — «Урало-сибирская компания», которая обслуживает искусственные сооружения, — приступил к дезинфекции надземных и подземных пешеходных переходов. «Проводится санитарная обработка дезинфицирующим составом (техническая смесь воды, гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция) перильных ограждений, лестничных сходов, тротуаров», — добавили в мэрии.