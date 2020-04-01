31 марта 2020

В пермском городе во время карантина выстроилась очередь за спецпропусками. «Явный просчет мэра». ВИДЕО

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Общественные места закрывают на карантин. Челябинск, эпидемия, карантин, суд центрального района, коронавирус, столовая родная
В Пермском крае режим самоизоляции стартует 2 апреляФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители города Березники (Пермский край) выстроились в очередь, чтобы получить спецпропуска, которые будут действовать с начала тотального карантина. Информация об этом содержится в одном из пабликов «ВКонтакте». В администрации губернатора Пермского края заявляют, что сложившаяся ситуация — явный просчет главы Березников Сергея Дьякова.

«Все пошли за пропуском, чтобы спокойно идти на работу», — пишет под опубликованным видео пользователь Виолетта Щербакова. В комментариях к посту также отмечено, что очередь идет быстро. Получить комментарий пресс-службы администрации Березников на момент написания новости не удалось.

«Это явный просчет главы местного самоуправления. В нынешних условиях нужно соображать, что ты делаешь», — сообщил URA.RU представитель администрации губернатора Пермского края.

Режим самоизоляции стартует в Пермском крае 2 апреля. Точные сроки окончания режима пока не называют. Его длительность зависит от эпидемиологической ситуации. 1 апреля стало известно о первом пермяке, излечившемся от коронавируса. Ранее один заболевший скончался. Таким образом, в регионе на данный момент лечатся от инфекции 11 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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